Shows

A prefeitura irá pagar R$ 180 mil pelo show da dupla João Bosco e Vinícius. A apresentação será no dia 29 de setembro, na represa Eduíno Sbardellini, durante as comemorações dos 150 anos de Vargem. Para a comemoração, a prefeitura também está investindo R$ 150 mil pelo show do cantor gospel Fernandinho e Banda, que será realizado no dia 15 de setembro na Praça Capitão João Pinto Fontão. A prefeitura também gastará R$ 150 mil com o show da dupla sertaneja Guilherme e Santiago e banda para a Festa da Batata 2024. O show está previsto para acontecer no dia 25 de julho, no Recinto de Exposições. As informações foram publicadas na última semana no Jornal Oficial do Município.

Parklet em Vargem

Foi aberto no Departamento de Obras um expediente para que a solicitação da instalação de dois parklets na cidade – um na Rua Santana, 753, e outro na Rua São Pedro, 853 -, receba manifestações da população. As manifestações devem ser apresentadas até essa semana. Um parklet é a ocupação de parte da rua por uma empresa, para a ampliação de sua área, para a instalação de mesas e cadeiras para o público, por exemplo.

Inteligência Artificial nas eleições

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) regulamentou, na terça-feira, dia 27, o uso da inteligência artificial (IA) na propaganda de partidos, coligações, federações partidárias, candidatas e candidatos nas Eleições Municipais de 2024. Foi proibido o uso das deepfakes (geração de vídeo e áudio simulando voz e imagem de pessoas reais). As campanhas também vão precisar avisar sobre o uso de IA na propaganda eleitoral. Haverá restrição do uso de robôs para intermediar contato com o eleitor e haverá a responsabilização das big techs que não retirarem do ar, imediatamente, conteúdos com desinformação, discurso de ódio, ideologia nazista e fascista, além dos antidemocráticos, racistas e homofóbicos.