Nova sede da Associação de Autista de Grama foi inaugurada

A sede da Associação de Autista Mão Amiga (AAMA), de São Sebastião da Grama, foi inaugurada na sexta-feira, dia 23 de fevereiro. O evento contou com a presença de cerca de 100 pessoas.

A Associação foi fundada em 1º de novembro de 2022 e, hoje, atende mais de 25 crianças com atendimento de psicólogo e terapeuta. A entidade foi idealizada com o objetivo de defender e ajudar as pessoas portadoras de transtorno do espectro autista (TEA).

Localizada na Rua Vereador Paraguaçu Bandeira de Andrade, nº 55, no Parque das Águas, a Associação tem Maurício Aparecido Barbosa como presidente. O telefone para contato é (19) 98277-2561 e para fazer sua doação e ajudar a manter a Associação, use a chave Pix CNPJ 48479149000121.

Diretoria

A Associação obteve ajuda do prefeito e de vereadores, que muito contribuíram, para que a entidade ficasse em pleno funcionamento.

Além de Maurício na presidência, a Associação possui na diretoria Simone Aparecida Garcia Levino como vice-presidente, Daniela Aparecida Bonejuela Silva como 1ª secretária, Gislene Lupianhes Pacobello como 2ª secretária, Drussila da Silva Campos como 1ª Tesoureira e Sebastião Donizetti Ambrosio como 2º Tesoureiro. Compõem o Conselho Fiscal Vanessa Cristina Américo, Larissa Grasiela Ignácio e Gisele Aparecida Lupianhes Pacobello.

O sócio fundador da entidade é José Ricardo Loro – o Lorinho vereador. Em sua placa de reinauguração, há o nome de Marcos Costa, secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, José Francisco Martha, prefeito municipal, e Sebastião Braz Junior, vice-prefeito.

Foto: Arquivo Pessoal