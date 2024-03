Bons jogos marcaram a quinta rodada da Taça dos Campeões

A sexta rodada da 10ª edição da Taça dos Campeões Regionais de Futebol 2024, a Taça Sicoob Crediçucar, será neste domingo, dia 10, no Estádio Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. A quarta rodada, que aconteceu no domingo, dia 3, foi marcada por bons jogos. O evento é realizado pela Liga do Desporto Amador com o apoio da Prefeitura Municipal e, este ano, acontece em memória de Evelyn Mendonça de Figueiredo.

Às 8h30, Itaqui FC, de Mogi Guaçu, fez 3 a 1 no time Divinolândia/Palmeirinha. Os gols foram de Luis Paulo aos 37m e 65m e Luis aos 53m. Divinolândia teve o gol de Gabriel aos 78m.

Em seguida, aconteceu o jogo entre S.E. Grupo JCN, de São João da Boa Vista e Boa Esperança FC, de São Sebastião da Grama. O time sanjoanense marcou 6 a 2 nos gramenses. Os gols do time JCN foram de Gustavo Borges em 1m, 9m e 41m, Devid aos 44m e 51m e Guilherme dos Santos aos 70m. Os dois gols do Boa Esperança foram marcados por Carlos Henrique aos 44m e aos 73m.

À tarde, às 14h30, A.A. Vargeana, de Vargem Grande do Sul, venceu Camisa 10, de Tambaú, por 4 a 3. O jogo chegou a empatar em 3 a 3, mas o time de Vargem levou a melhor. Vargeana marcou aos 7m com Marcus Vinicius, aos 23m com João Victor, aos 38m com Bruno Germino e aos 77m com João Victor dos Santos. O time de Tambaú contou com os gols de Lincon aos 25m, Kaio Gabriel aos 44m e Rodolfo Alves aos 55m.

Às 16h, Vasco FC, de São José do Rio Pardo, fez 3 a 1 no 7 de Setembro, de Caconde. Os gols foram de Donizete aos 18m e aos 62m e de Francis aos 40m. Marcelo Gaspar, do time de Tambaú, fez um gol aos 70m.

A arbitragem da rodada ficou por conta de Luis Carlos Freitas, Leonardo Moreira, Pedro Henrique e André Luís. Com rodada, Itaqui é o primeiro colocado no geral, seguido de JCN, Vasco e Vargeana, todos com 9 pontos invictos.

Foto: Liga do Desporto

Próxima rodada

A próxima rodada do campeonato acontece neste domingo, dia 10, no Estádio Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. Às 8h15, Santana FC, de Vargem, enfrenta Recanto dos Amigos, de Casa Branca. Às 10h, Guará, de Casa Branca, joga contra Divinolândia/Palmeirinha.

À tarde, às 14h30, Vila Gomes FC, de São Sebastião da Grama entra em campo contra Amigos do Gole, de Porto Ferreira. Às 16h, o Donos da Bola, de Pirassununga, joga contra o Juventus FC, de Santa Rosa do Viterbo.