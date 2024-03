Cohab FC venceu o Campeonato Municipal

Milhares de pessoas acompanharam a final do Campeonato Municipal de Futebol, no último domingo, dia 3, no Estádio Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. Na ocasião, foram disputadas as séries bronze, prata e ouro.

Na final da série bronze, a disputa foi entre Parceria FC e Livepool FC, sendo que ao final o placar foi de 1 a 1. Com o empate, as equipes foram para os pênaltis, onde o time Parceria FC foi vitorioso.

Na série prata, as equipes também terminaram empatadas com placar de 2 a 2 entre os times Santana FC e III Vilas FC. Nos pênaltis, Santana FC venceu e o jogador Guilherme Lima foi o artilheiro destaque.

Na final da série ouro, sagrou-se campeão o time Cohab FC com placar de 3 a 1 contra o time Meninos do Botafogo FC, que ficou como vice-campeão.

Os goleiros destaques foram os atletas Henrique, do Meninos do Botafogo FC, ⁠Danilo, do Cohab – FC e, como artilheiro, o atleta Caio, do Cohab – FC.

Fotos: Prefeitura Municipal