No sábado, dia 2, o Canil da Guarda Municipal foi campeão do 1º Torneio de Cão Policial de Monte Mor (SP), na modalidade faro com a cachorra Raposa.

A equipe do Canil esteve presente com os GCMs Charles, Silva e Erik e ainda os cães Raposa (modalidade faro) e Scotty (modalidade busca e captura).

Fotos: Reprodução Facebook Amarildo