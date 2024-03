25 anos divulgando a história de Vargem

Há vinte e cinco anos, completados dia 13 de fevereiro, Mario Poggio Jr. iniciou a sua colaboração com o jornal Gazeta de Vargem Grande. A união se deu graças ao jornalista Benedito Bedin, que foi proprietário da antiga A Imprensa e durante muitos anos colaborou também com a Gazeta de Vargem Grande.

Mario Poggio Jr., 68 anos, é filho de Mario Poggio e de dona Darci Pereira Poggio. Ele iniciou seus estudos no Grupo Escolar Benjamin Bastos, depois estudou no Colégio Estadual Alexandre Fleming e também na Escola de Comércio D. Pedro II. Depois, mudou-se para a capital, onde estudou e se formou na Faculdade de Economia São Luís e também cursou Direito nas Faculdades Metropolitanas Unidas-FMU.

Durante muitos anos foi contador no Poder Judiciário e se aposentou em dezembro de 2018 como agente de fiscalização de contas do Estado de São Paulo.

Sempre preocupado em manter viva a história de Vargem Grande do Sul e seus moradores, já escreveu os livros: Participação de Vargem Grande do Sul na Revolução de 1932, escrito em 2015 e 2016; Passeio pela Pérola da Mantiqueira, em 2015; História da Padaria e Confeitaria Candinho, em 2016; O Cangaceiro (2016); Genealogia da Família Candinho Pereira (2006); Matérias Volume I e II, onde estão suas crônicas escritas na Gazeta de Vargem Grande e outros jornais.

Recentemente também escreveu sobre o risco de ações de responsabilidade civil pela utilização do direito de imagens captadas por câmeras de segurança.

Os livros não são editados, não estando a venda, mas foram disponibilizados para algumas pessoas e também doados para o acervo da Gazeta de Vargem Grande.

Hoje, as crônicas de resgate de fatos históricos da cidade e do povo vargengrandense ultrapassam a marca da seiscentas, um feito e tanto e que são uma preciosa fonte de pesquisa para as pessoas e os estudantes que se interessam sobre a história do município de Vargem Grande do Sul.