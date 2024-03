Advogada lança projeto para mulheres

Após o sucesso do projeto Mulheres de Vargem Grande do Sul: histórias de sucesso, a advogada Vanessa Martins desenvolveu um novo projeto. Intitulado Mais Mulheres, o projeto visa dar voz às mulheres de nossas cidades.

À Gazeta de Vargem Grande, Vanessa contou que o novo projeto tem o objetivo de conscientizar sobre os direitos das mulheres, saúde, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal e, principalmente, sobre a violência contra mulheres.

A advogada disse que uma das maneiras de ter os direitos garantidos das mulheres colocados em prática, como liberdade, segurança, paz, convívio social e viver sem preconceito, é através da conscientização e o fortalecimento dos núcleos femininos. “Por isso, o projeto se torna o canal onde mulheres poderão se sentir acolhidas”, disse.

A primeira live do projeto aconteceu na quinta-feira, dia 7, às 20h, e contou com a participação da empresária Lu Borges e da ginecologista Cristiane Morandin. Para saber mais sobre o projeto, acesse @maismulheresvgsul no Instagram.