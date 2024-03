Homem é preso por importunar moradores de rua

No domingo, dia 3, por volta das 16h15, a Polícia Militar foi acionada no Jardim Bela Vista para atender uma ocorrência de briga. No local, populares disseram que um rapaz estaria importunando os moradores da rua e que estava muito agressivo.

Em patrulhamento, a equipe encontrou um rapaz com as características passadas e que foi abordado e identificado. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, durante pesquisa dos dados pessoais, foi constatado que ele estava sendo procurado pela Justiça, sendo condenado pelo crime de roubo.

Ele foi levado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado registrou o boletim de ocorrência. O rapaz ficou preso.