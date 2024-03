Após furtar cadeado, foi pego pela Polícia Militar

Durante patrulhamento na terça-feira, dia 5, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto pela Avenida Municipal, por volta das 13h45, onde a vítima possuía imagens do fato.

A equipe viu nas imagens o rapaz levando o cadeado do portão e reconheceu o homem, que já é conhecido nos meios policiais por diversos delitos. O rapaz havia saído do sistema prisional em 21 de fevereiro deste ano, onde havia sido preso por furto.

Ele foi visto no Jardim Dolores e, na busca pessoal, nada foi encontrado. Questionado, confessou o delito e indicou o local onde havia vendido o cadeado. Ele foi detido.

Os policiais foram ao local onde poderia estar o objeto furtado e o rapaz confessou ter comprado três cadeados do homem. O comprador também foi levado ao Plantão Policial e o autor do crime recebeu voz de prisão por furto. Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde o objeto foi entregue ao dono e os dois foram liberados, após registro do boletim de ocorrência.