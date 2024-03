Mestre Carlos Xavier participou de seminário internacional de Taekwondo

O mestre Carlos Xavier participou do seminário internacional – de Taekwondo, o 2024 Kukkiwon Special Dan Promotion Test In Brazil, que aconteceu no Rio de Janeiro, nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro.

Foram três dias intensos de muito treinamento, onde o calor característico do Rio de Janeiro também estava castigando os mais de 300 participantes do evento que vieram de quase todos os estados brasileiros.

Na sexta-feira, dia 23, e no sábado, dia 24, os professores, mestres e grão-mestres tiveram aulas práticas com mestres e grão-mestres que vieram do Kukkiwon (Quartel General do Taekwondo) Coreia ao Brasil especialmente para este grande evento.

Domingo foi o dia do exame para equiparar a graduação internacional à graduação já reconhecida pela Confederação Brasileira de Taekwondo. Na ocasião, todos os participantes chegaram logo cedo ao Clube Militar na Lagoa para o exame de promoção de DAN. Na banca examinadora, mestres e grão-mestres coreanos avaliaram em grupos pequenos o desempenho dos participantes.

Como já era esperado, o resultado do teste só chega após 60 dias e o certificado aproximadamente em 90 dias. O mestre Carlos Xavier, faixa preta 5º DAN pela Confederação Brasileira de Taekwondo, terminou seu exame de promoção de DAN confiante na aprovação. “Me preparei muito para meu exame de 5º DAN em dezembro de 2023 e não parei de treinar, estes três dias de treinamento serviram para corrigir erros e aperfeiçoar movimentos, além é claro, do networking incrível com grandes nomes do Taekwondo mundial. Agora é aguardar o resultado e, aí sim, comemorar o título de mestre 5º DAN internacional”, disse.

Além da promoção de DAN, esses eventos fazem a equipe e o taekwondo em geral evoluir muito, não só tecnicamente, mas com novas parcerias, contatos com outras grandes equipes, mestres e dirigentes.

