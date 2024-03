Jogou droga fora, mas foi pego

Em deslocamento para atendimento de ocorrência na terça-feira, dia 12, a Polícia Militar viu um rapaz correndo com um embrulho branco nas mãos, na Cohab IV, por volta das 19h50. Ao ver a viatura, ele trocou o percurso e foi acompanhado.

Quando notou que não conseguiria fugir, dispensou o objeto no chão e parou. Nada de ilícito foi encontrado com ele. O rapaz confessou que dispensou um kit com 22 pinos de cocaína que ia vender, pois precisava levantar um dinheiro. A equipe confirmou que no embrulho havia 22 eppendorfs da droga.

Foi dada voz de apreensão pelo crime de ato infracional de tráfico de drogas. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de São João da Boa Vista. Após prestar esclarecimentos, ele foi liberado aos cuidados de seu pai. O adolescente foi apresentado na delegacia no último dia 8 pelo mesmo crime e foi liberado aos cuidados do responsável.