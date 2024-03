Casa na Cohab IV era usada para tráfico e uso de drogas

Durante patrulhamento pela Cohab IV, na sexta-feira, dia 8, a Polícia Militar recebeu a informação de que um homem iria até a casa de outro rapaz com um carro Fiat/Palio escuro para fazer uma entrega de drogas. Já era de conhecimento da equipe que o homem utiliza a casa para o uso de traficantes e usuários comercializarem as drogas, dificultando a ação policial.

Os policiais fizeram um breve monitoramento em um ponto estratégico e viram o carro parando na porta da casa. Ele desceu e entrou e, da rua, os PMs viram os dois na garagem, onde o visitante colocou algo no corredor lateral.

Eles foram abordados e nada foi encontrado, além de um celular e R$ 91,00 com a visita. Questionado, o dono da casa informou que haviam mais pessoas no local.

Na busca, os policiais encontraram um adolescente em um dos quartos. Com ele, foram encontradas quatro pedras de crack e R$ 269,00. Na casa dos fundos, havia mais três pessoas sem nada de ilícito. O trio informou que não reside na casa, só estando no local para o uso de drogas e foi liberado.

A casa foi vistoriada, sendo que o que o visitante deixou no corredor lateral foi duas porções grandes de cocaína. Próximo a janela do quarto que o adolescente foi encontrado, os policiais viram uma embalagem de suco com mais 9 pedras de crack. No quarto do dono da casa, havia uma pedra de crack.

O visitante negou ter dispensado drogas no corredor da casa e o adolescente disse que está temporariamente morando no local para vender drogas. O dono da residência pontuou que a droga encontrada em seu quarto é de sua propriedade, uma vez que é usuário.

O visitante e o morador da casa receberam voz de prisão em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. O adolescente recebeu voz de apreensão pelo crime de ato infracional de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde os dois homens ficaram presos. O adolescente prestou esclarecimentos e foi liberado ao seu pai. O veículo do visitante foi recolhido.