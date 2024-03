Espaço Beach prepara novidade para clientes

O Espaço Beach, localizado na Rua Benedito Ângelo Ranzani, nº 631, no Estância das Flores, foi inaugurado em 2020 e, desde então, reúne muitos adeptos do esporte e traz cada vez mais novidades para os clientes.

O local conta com sete quadras de beach tennis, sendo quatro delas cobertas. Em breve, será inaugurada uma nova modalidade no Espaço Beach: o Pickleball. Com três quadras, o esporte com raquete promete conquistar os atletas.

O Espaço Beach também está construindo um salão de jogos, com mesa de ping-pong, bilhar e pebolim. Duas novidades interessantes para os clientes é que o Espaço Beach virou ponto de venda oficial dos gelatos gourmet Ciao e também lanche da rede Madero.

O local é aberto para visitantes, sem pagamento de entrada ou mensalidade. A partir desta segunda-feira, dia 18, haverá happy hour todos os dias das 17h às 22h30.

Os planos disponíveis para os atletas são aulas infantil, iniciante, intermediário e avançado, clubinho, day use e aluguel de quadra. Para consultar disponibilidade e obter mais informações, entre em contato no perfil do Instagram @espacobeachvg ou pelo WhatsApp (19) 99858-5658.

Foto: Arquivo Pessoal