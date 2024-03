Jovem morre com suspeita de dengue

Vargem Grande do Sul registrou seu primeiro óbito suspeito por dengue nesta sexta-feira, dia 15. Mariany Aparecida Marini do Nascimento, uma jovem de 24 anos, estava internada no Hospital de Caridade com suspeita da doença e não resistiu. Conforme apurou o jornal, Mariany foi internada e logo já faleceu. Até o fechamento desta edição, o resultado dos exames ainda não estava pronto e nem o atestado de óbito afirmando a causa da morte. Segundo as informações obtidas pelo jornal, além da suspeita de dengue, a jovem tinha lúpus, esclerose e fazia uso de imunossupressores.

A Gazeta de Vargem Grande contatou várias autoridades junto aos órgãos de Saúde do Município e apurou que é provável que Mariany tenha falecido por dengue, mas que ainda era necessário configurações laboratoriais para confirmar a causa da sua morte.

A jovem é filha de Carolina de Fátima e Maximiliano do Nascimento e residia na Vila Santana. Ela faleceu por volta das 15h e seu sepultamento será realizado neste sábado, dia 16, a partir das 10h, no Cemitério Parque das Acácias.