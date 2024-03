Há 12 casos ativos de Covid em Vargem

Os casos de coronavírus, a Covid-19, continuam subindo em Vargem Grande do Sul. Até sexta-feira, dia 15, último boletim divulgado pela Prefeitura Municipal, a cidade registrada 12 casos ativos. Felizmente, nenhuma pessoa está hospitalizada.

No total, desde o início da pandemia da Covid-19, Vargem soma 10.132 casos da doença, 127 óbitos e mais outros 10 óbitos por outras causas, mas com presença de Covid-19.

O Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal orienta o paciente e a família sobre os cuidados como uso de máscara, isolamento por 7 dias e a higienização para a não proliferação da doença.

Conforme o informado, as unidades de saúde continuam com a vacinação nas três salas de vacinas no município. Para receber a vacina, caso a pessoa tenha tomado as doses anteriores, basta se dirigir a sala de vacinação, portando em mãos a carteira de vacina. Caso seja a primeira dose, basta levar o cartão do SUS e um documento com foto para que possa ser vacinado.