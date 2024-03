Vereadores aprovam reajuste de 7% aos servidores públicos

Servidores do Executivo e do Legislativo terão um aumento de 7% no salário; auxílio alimentação dos servidores da prefeitura também subiu em R$ 100,00

Os projetos de lei concedendo um aumento de 7% nos salários dos servidores públicos municipais, aumento de R$ 100,00 no auxílio alimentação dos servidores e também o aumento de 7% nos salários dos servidores da Câmara Municipal, foram aprovados na sessão extraordinária que aconteceu na quinta-feira, dia 14.

Os três projetos, colocados em votação pela presidente da Casa de Leis, Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos), foram aprovados por unanimidade pelos vereadores presentes: Antônio Carlos Bertoleti (PSD), Célio Santa Maria, Gordo Massagista (PSB), Celso Itaroti Cancelieri Cerva (PTB), Gláucio Santa Maria Gusman (União Brasil), Guilherme Contini Nicolau (MDB), Hélio Magalhães Pereira (PL), Maicon do Carmo Canato (Republicanos) e Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB). Na ocasião, não estiveram presentes os vereadores Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (PSDB), Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho (PSDB), Fernando Donizete Ribeiro, o Fernando Corretor (Republicanos), e João Batista Cassimiro, o Parafuso (PSD).

O projeto nº 18/2024, do Chefe do Executivo, concedeu a revisão geral anual de 4,50% sobre os vencimentos dos servidores ativos da Administração Direta, Indireta e dos servidores do Poder Legislativo, previstos em seus respectivos Planos de Carreira, e dos inativos e pensionistas com direito à paridade, a partir da folha de pagamento do mês de março de 2024. Além disso, foi concedido o reajuste de 2,5%, totalizando um aumento de 7%.

Na justificativa, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (Sem partido) ressaltou que os percentuais aplicados a título de reajuste e revisão são resultados de um criterioso levantamento promovido pelo Departamento de Finanças/Contabilidade, onde foram feitas diversas projeções para verificação da viabilidade da concessão do montante proposto, considerando-se o orçamento municipal destinado a despesas com pessoal.

O projeto nº 19/24, também do Executivo, concedeu um aumento de R$ 100,00 no auxílio alimentação dos servidores, que passou de R$ 500,00 para R$ 600,00. O pagamento também será a partir de março. Na justificativa, Amarildo disse que o aumento corresponde ao incremento de R$ 100,00, ora proposto, corresponde a aproximadamente 20% do que estava sendo pago e que a inflação apurada no período de março de 2023 a fevereiro de 2024 foi de 4,5%, conforme índice IPCA-IBGE.

Pontuou que, portanto, a recomposição ora proposta está em aproximadamente 15,5% maior que a inflação do período. Disse ainda que o valor do auxílio é o mesmo para todos os servidores ativos, independente do salário.

O projeto de lei nº 20/24, de iniciativa da Mesa Diretora, concedeu um reajuste de 2,5% para os servidores da Câmara Municipal. O valor, junto com a revisão geral anual de 4,5%, totaliza o aumento de 7% no pagamento dos colaboradores da Casa de Leis. Na justificativa, a Mesa Diretora ressaltou que a concessão do aumento de 2,5% é para que fique justo em relação ao aumento do salário dos servidores do Poder Executivo.

Durante a discussão do projeto referente ao reajuste da inflação e aumento dos servidores da Prefeitura Municipal, os vereadores Paulinho, Célio, Itaroti e Magalhães não se mostraram contentes. Para os edis, o aumento dos servidores tinha que ser maior do que 7%. Eles disseram que só votariam favoráveis para que os servidores pudessem ter algum aumento, mas que o valor deveria ser revisto.

Na discussão sobre o aumento do auxílio alimentação, os vereadores Magalhães, Paulinho e Itaroti comentaram suas insatisfações sobre o valor que, na opinião deles, precisaria ser maior.

Quando o projeto sobre o aumento de 2,5% nos salários dos servidores da Câmara Municipal foi colocado em discussão, o vereador Itaroti também disse que não estava de acordo com o valor.