LaboraVet foi inaugurado na última semana

No último sábado, dia 9, LaboraVet, o primeiro laboratório especializado em análises veterinárias, foi inaugurado em Vargem Grande do Sul.

A frente do Laboratório, Júlia Cecília Pirola, de 25 anos, é graduada em medicina veterinária pela Unifeob e pós-graduada na área do diagnóstico veterinário pela Unifeob.

No local, há diagnóstico veterinário especializado, laboratório de análises veterinárias e ultrassonografia. O LaboraVet está localizado na Rua Patrocínio Rodrigues, nº 382, no Jardim Bela Vista. Para mais informações, o telefone (19) 9914-1158.

Fotos: Arquivo Pessoal