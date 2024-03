Super Treino Leandro Veloster é neste sábado

Neste sábado, dia 23, acontecerá a 2ª edição do Super Treino Leandro Veloster, das 14h às 17h, na Academia Movimento e Forma. O evento será aberto para visitação para quem quiser assistir e conhecer mais do trabalho do atleta e também da luta de braço.

Neste evento, Leandro Veloster, conhecido na luta de braço como Rei da Mesa, receberá atletas de todo o Estado de São Paulo, desde os mais iniciantes até atletas renomados. Haverá um treino de luta de braço aqui, onde esses atletas trocarão experiências e vivências, com o objetivo de promover a interação dos atletas e a divulgação do esporte.

À Gazeta de Vargem Grande, o atleta contou que espera que o evento seja um sucesso. “Que esse encontro seja produtivo para todos os atletas e que eles possam trocar vivências, experiências e conhecimento para agregar na luta de braços”, disse.

Veloster agradeceu a sua equipe e parceiros de treino de Vargem Grande do Sul.