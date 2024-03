Taça dos Campeões: time Vargeana disputa semifinal

As semifinais da 10ª edição da Taça dos Campeões Regionais de Futebol 2024, a Taça Sicoob Crediçucar, serão neste domingo, dia 24, no Estádio Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. Estão na disputa os times A.A. Vargeana (Vargem), Vasco FC (São José do Rio Pardo), Itaqui (Mogi Guaçu) e Grupo JCN (São João da Boa Vista). Às 8h30, Vasco enfrenta Vargeana e, às 10h, Itaqui joga contra Grupo JCN.

O evento é realizado pela Liga do Desporto Amador com o apoio da Prefeitura Municipal e, este ano, acontece em memória de Evelyn Mendonça de Figueiredo. Para Juninho Charelli, da Liga do Desporto, o campeonato em sua 10° edição está sendo um grande sucesso em todos os sentidos, como nível de competição, disciplina dos atletas e dirigentes, qualidade e nível de comunicação entre todos os envolvidos.

À Gazeta de Vargem Grande, ele comentou a importância de um time de Vargem estar na semifinal. “Ter uma equipe vargengrandense entre os melhores da região sem dúvida nos deixa muito felizes”, disse.

Os atletas do time Vargeana são Leandro da Cunha, Felipe dos Santos, Adriano Luiz Cesario Gonçalves, Carlos Eduardo R. da Silva, Felipe Elias Silva, Gustavo Henrique Gonçalves, Gabriel Coimbra Francisco, Jefferson Felipe Valin Balbino, Erik Gabriel Zucolau, Marcus Vinicius de Oliveira Alves, Luiz Pereira da Silva Neto, Djalma de Freitas Godoy, João Victor dos Santos Paiva, Wenderson Bezerra Vasconcelos, Gabriel Henrique dos Santos Sabino, Kildrey L. Almeida Mesquita, João Victor Munhoz Leite, Douglas Tosta Santana, Bruno Henrique Procópio, Gustavo Henrique do Carmo, Bruno Germino Montoro, Mateus H. de Carvalho Benini, Whallace Henrique D. da Silva, Caio Nely Fonseca, Felipe César Gonçalves e Otávio Henrique das Chagas.

O técnico do time é Arnaldo Mansano, o auxiliar técnico é Marcos A. de Moraes, o massagista é Luciano D. Lazar e o médico e preparador físico é Otávio Henrique D. Amorin.

Os destaques do momento no time são Gabriel Coimbra Francisco, Djalma de Freitas Godoy, Wenderson Bezerra Vasconcelos, Gabriel Henrique dos Santos Sabino e Whallace Henrique D. da Silva.

As quartas de finais

As quartas de finais aconteceram no domingo, dia 17, e bons jogos marcaram a rodada. Às 8h30, Grupo JCN, de São João, venceu Amigos do Gole, de Porto Ferreira, por 4 a 3. O time sanjoanense venceu nos pênaltis. Durante o jogo, Guilherme Estevan do Amigos do Gole marcou um gol aos 13m e Guilherme dos Santos empatou para os sanjoanenses aos 48m. Nos pênaltis, o goleiro Victor Diniz, de São João, pegou duas penalidades e o time se classificou nas semifinais.

No jogo das 10h15, Itaqui, de Mogi Guaçu fez 2 a 0 no Camisa 10, de Tambaú. Os gols foram de Vinicius de Abreu aos 10m e Iago Elias aos 67m, classificando o time para as semifinais.

À tarde, às 14h30, A.A. Vargeana, de Vargem, venceu por 3 a 2 o time de Divinolândia/Palmeirinha. Os gols do time vargengrandense foram de Djama aos 15m, Wallace aos 24m e João Vitor Munhoz aos 54m. O time Divinolândia/Palmeirinha teve os gols de Miller Raspante aos 5m e Eduardo Danza aos 80m.

Às 16h, Vasco FC. de Rio Pardo, ganhou de Boa Esperança, de São Sebastião da Grama, por 1 a 0. O gol foi marcado por Luan Flauzino.

A arbitragem da partida ficou por conta de Diego Costa, Waldemar Arnaldo, Flavio Rito e Calabran Lima.

Fotos: Reportagem