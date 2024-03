Handebol de Vargem jogou em Poços de Caldas

As equipes de Handebol do Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal estiveram em Poços de Caldas no último sábado, dia 16. Eles competiram nas categorias sub-12 (mirim) e sub-14 (infantil) masculino para enfrentar as equipes caldenses em jogos de preparação para as disputas da Liga Jandaia, Liga de Handebol do Interior e Liga Guidorizi de Handebol que se iniciam em abril.

Na primeira partida, na categoria Mirim Masculino, a equipe de Vargem se saiu muito bem contra os donos da casa. Com uma boa movimentação ofensiva e um sistema defensivo bem sólido em boa parte do jogo, saíram com a vitória pelo placar de 11 a 9, com quatro gols de Theylor, quatro de Pedro, dois de Taylor e um de Murilo.

Na segunda partida, na categoria Infantil Masculino, a equipe, formada por atletas de 12 e 13 anos, foi superada pela velocidade e força física dos adversários, que venceram por 27 a 3. A equipe caldense se prepara para o Campeonato Mineiro e conta com uma equipe mais experiente em competições, já a equipe infantil vargengrandense busca ganhar experiência em 2024 com atletas com idade bem abaixo do limite da categoria. O time de Vargem contou com dois gols de Kaiky e um de Kauan.

O próximo compromisso do Handebol será a estreia na Liga Guidorizi de Handebol, no dia 6 de abril, em Mococa, nas categorias sub 13 masculino e sub 13 feminino.

Foto: Arquivo Pessoal