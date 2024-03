Pedro competiu a 1ª etapa do Brasileiro de Motocross

O piloto Pedro Rosseto, de 8 anos, participou da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, em Sorocaba (SP), no último sábado, dia 16. Na ocasião, mais de 300 pilotos disputaram um lugar no pódio, em diversas categorias. Na categoria disputada por Pedro, de motos de 50 cilindradas e idade de até 10 anos, estavam presentes 33 pilotos, representando todos os estados do país.

O sábado iniciou com um treino livre para os pilotos acertarem as motos e conhecerem a pista que tinha 1,6 km de comprimento com vários pulos, costelas e curvas. Logo após, foram feitos treinos cronometrados para classificar os pilotos para a largada.

Já na corrida que ocorreu no final do dia, os pilotos correram por 15 minutos e mais duas voltas completas. Pedro fez uma boa largada e conseguiu chegar na primeira curva em 8° lugar. Porém, durante a corrida prevaleceu o treinamento e experiência dos outros competidores e o piloto finalizou a corrida em 21° lugar.

Para os pais de Pedro, Marcela Nepomuceno e Daniel Rosseto, essa foi uma experiência única. “Ele teve a oportunidade de conhecer toda a estrutura e organização de um campeonato de nível nacional, onde estavam presentes os melhores pilotos de equipes como Honda, Yamaha, Ktm, Husqvarna, entre outras”, disseram.

“Apesar da posição, a corrida foi uma excelente oportunidade de aprendizado e conhecimento para buscar aprimorar as técnicas de pilotagem e o preparo físico e mental. Também foi uma oportunidade para conhecer as equipes, os pilotos, fazer novas amizades e se divertir fazendo o que o Pedro mais gosta. Agora é focar nos treinos para numa próxima oportunidade conseguir ficar mais próximo do pódio”, completou.

