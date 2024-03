Taça EPTV de Futsal divulga grupos da 26ª edição

Taça EPTV de Futsal da Região Central divulgou na segunda-feira, dia 18, os grupos da edição 26 do tradicional torneio do interior paulista. De acordo com a EPTV, são 39 participantes na primeira fase divididos em 12 chaves.

No grupo 1 estão Descalvado, Rio Claro e Santa Eudóxia. No grupo 2, Itirapina, Ibaté e Analândia. No 3, Araraquara, Rincão e Trabijú. No 4, São Carlos, Américo Brasiliense e Bueno de Andrada. No 5, Brotas, Água Vermelha, Matão e Gavião Peixoto. E no 6, Ribeirão Bonito, Dourado, Itaqueri da Serra e Boa Esperança do Sul.

No grupo 7 estão Porto Ferreira, Caconde e Santa Gertrudes. No grupo 8, Santa Rita do Passa Quatro, Tambaú e Araras. No 9, Leme, Pirassununga e São Benedito das Areias. No 10, Vargem Grande do Sul, Aguaí e São Sebastião da Grama. No 11, Santa Cruz das Palmeiras, Mococa e São José do Rio Pardo. E no 12, São João da Boa Vista, Conchal, Águas da Prata e Santa Cruz da Conceição.

Segundo o informado pela Taça EPTV, a competição teve início em 19 de março, em São João da Boa Vista, que tem sete títulos do torneio. O evento acontecerá no Ginásio “Francisco Pedro Regini Júnior”, no CIC, com a partida entre São João e Santa Cruz da Conceição.

A final do campeonato, marcada para o dia 1° de junho, será transmitida ao vivo na programação da EPTV, e também no Globo Esporte. O regulamento completo do torneio pode ser consultado no aplicativo “Futsal EPTV”, disponível para Android e iOS, e no site futsaleptv.com.br.

Sobre a competição

Lançada em 1985, a Taça EPTV de Futsal promove há 38 anos uma união entre esporte e responsabilidade social nas regiões Central, Sul de Minas e de Ribeirão Preto. Hoje, o torneio se consagra como um dos maiores eventos esportivos do interior.

Além de revelar novos talentos do futebol de salão, o campeonato contribui para o desenvolvimento regional da modalidade, mobilizando técnicos, jogadores e torcedores de até 268 cidades na área de cobertura da EPTV.

O evento se estende além das quatro linhas da quadra e atua, ainda, na formação de cidadãos por meio da prática esportiva e integração entre os municípios participantes.

Foto: EPTV