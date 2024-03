Lady, uma cocker spaniel de 10 anos muito carinhosa, é a estrela da coluna Momento Pet desta semana. Ela faz parte da família Morgado e é a princesinha da casa, adora um passeio na rua e é uma Maria Gasolina de mão cheia. “Todo dia que o papai Marcelo vai sair com o carro ela corre e entra antes dele só pra não perder um passeio de quarteirão, papai mima muito ela”, contou Marina.

Ao jornal, porém, Marina contou que também mima bastante a Lady. “Trato ela de grão em grão quando ela tá manhosa pra comer”, disse. A cachorrinha também adora dormir de conchinha com Marcelo e Marina. “Ela dorme no meio e cada hora é conchinha com um. É muito amor”, falou.

Lady e Eduardo, filho do casal, são considerados irmãos. Eles brincam bastante, principalmente de bolinha, brinquedo favorito dela. Lady ama a sopa dele, gosta de ração molhadinha e quentinha.

A cachorrinha, porém, não gosta de ficar sozinha e já fica tristonha quando vê todos se trocando. “Quando ficou por três dias aos cuidados da vovó, ficou um pouquinho mal, não quis nem chegar perto dos seus familiares. Mas o amor é maior, então um minuto depois estava um grude só. Ela aquece o coração da família toda”, completou.

