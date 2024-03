Gente & Fatos

Casamento de Naiara Batissoco Graciano e Silvani Romario Graciano

Naiara Batissoco Graciano e Silvani Romario Graciano se casaram no sábado, dia 16, em cerimônia celebrada na Igreja Matriz de Sant’Ana pelo padre Carlos Eduardo Dobies, contando com a presença dos filhos Lorena e Pedro Henrique. Após a cerimônia, os noivos recepcionaram seus convidados na Arena Ceara, ao som do dj Gabé. Naiara é filha de Rosana Aparecida Adão e Natalicio Batissoco, e Silvani é filho de Ana Maria De Moura e Pedro Donizete Graciano. Fotos: Falcão Foto & Arte

João Pedro cursará Medicina na Usp

Com apenas 17 anos de idade, o jovem João Pedro Ronqui, filho de Josaine Cristina Pedro Ronqui e do empresário Gustavo Ronqui, foi aprovado no vestibular da Fuvest para o curso de medicina em uma das mais respeitadas faculdades do país. João Pedro se prepara para residir em São Paulo e cursar medicina na USP – Pinheiros. O jovem recebe os parabéns de familiares e amigos pela conquista

Luísa Avanzi aprovada nos vestibulares

A atleta Luísa Gregório Ranzani Avanzi foi aprovada nos vestibulares das faculdades Unicamp – no curso de Ciência do Esporte e em nutrição na PUC – Campinas e na Unifal em nutrição. Luísa que é filha do casal Ana Paula e Apohara optou por cursar nutrição na Unifal – Alfenas. A jovem universitária que aniversaria neste sábado, dia 23, recebe os parabéns de amigos e familiares, em especial do irmão João e de seus avós

Breno Rodrigues passou no vestibular

Breno Matheo Rodrigues passou no vestibular para cursar educação física na UEMG Unidade de Divinópolis e na UNIFAE em São João da Boa Vista, onde estudará. A mãe Eva Vilma, o irmão Christian e demais familiares o parabenizam pela aprovação

Miguel cursará engenharia de produção

Miguel Cachola Vanzella aprovado nos vestibulares para as faculdades FEI em São Bernardo do Campo e PUC Minas – BH optou por cursar engenharia de produção na PUC Minas em Belo Horizonte. Os pais Ana Cláudia e Luciano e demais familiares o parabenizam pelas aprovações

Nascimento de Heloísa Guerra

Para trazer ainda mais alegria para a casa de Tamires Martins Guerra e Leandro Silva Guerra, a pequena Heloísa Martins Guerra nasceu no dia 11 de março, pesando 3,350 kg e medindo 47 cm na maternidade do Hospital de Caridade. Felizes e curtindo muito a chegada de Heloísa, os irmãos Helena e Hugo e os avós Sirlene, Evair, Mari e Ananias

José Ângelo comemora 80 anos

José Ângelo Trogiani completou 80 anos de idade no dia 12 de março e celebrou a data no último sábado, dia 16, junto a esposa Regina, aos filhos Luciano e Reinaldo, aos netos Rafael e João Pedro e as noras Maria Fernanda e Erika. Fotos: Falcão Foto & Arte

Izilda dos Santos

A professora aposentada Izilda Merlin dos Santos comemora a passagem do seu aniversário neste domingo, dia 24. Os cumprimentos ficam por conta do marido Francisco, dos filhos, genro, nora e de seus netos

Luís Gabriel apaga a 1ª velinha

Para celebrar o primeiro aniversário de Luís Gabriel Fontão Ribeiro, seus pais Ana Luiza e Luís Vinicius reuniram familiares e amigos na chácara Lago Encantado no último sábado, dia 16. Os mimos e paparicos ficaram por conta dos pais e dos avós Fabiana, José Luiz, Vera e Sebastião. Fotos: Falcão Foto & Arte