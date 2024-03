Furtou sítio e escondeu item em telhado, mas foi detido

Após furto de vários objetos de uma propriedade rural na terça-feira, dia 26, a Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, por meio dos policiais Roberta, Diego e Felipe e do delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, seguiram com as investigações para apurar o crime nesta quarta-feira, dia 27.

Um rapaz foi localizado no Jardim Dolores, quando confirmou que também estava ocultando um dos objetos subtraídos, sendo uma máquina lavadora de pressão. Ela foi encontrada escondida dentro do telhado, ao lado de uma caixa d’água, na residência de sua companheira.

Com o rapaz, foram apreendidos R$ 2.823, valor que não soube explicar a procedência. Para a polícia, o valor provavelmente é oriundo da venda dos objetos subtraídos e receptados por ele e sua companheira.

Foi concedido a ele uma fiança de R$ 2 mil, na qual não foi paga. Ele foi levado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.

Fotos: Policia Civil