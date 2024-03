Carro cai em brejo e quatro pessoas morrem entre Vargem e Itobi

Um carro com quatro pessoas caiu e afundou em um brejo depois de capotar na estrada vicinal Padre Gino Righetti, que liga Vargem Grande do Sul a Itobi. Todos os ocupantes do carro, sendo três adultos e um adolescente, morreram.

Segundo o informado pela Polícia Civil ao portal de notícias G1, o acidente deve ter acontecido entre a noite da terça-feira, dia 26, e a madrugada desta quarta-feira, dia 27.

As vítimas do acidente na vicinal são Luan Pereira Toescão, de 20 anos, que dirigia o carro, Susana dos Santos Leite, de 17 anos, que era esposa de Luan, Jucileide Oliveira Santos Leite, de 35 anos, mãe de Susana, e Cristiane Franciele Rosa Toesca Borges, de 28 anos, que era colega de trabalho de Luan.Jucileide, mãe de Susana, faria 36 anos nesta quarta, dia 27.

Ao G1, o delegado seccional Benedito Antônio Noronha Junior disse que os ocupantes do carro, que eram de Itobi, foram para Vargem Grande do Sul e não retornaram. Chovia no momento do acidente e os celulares das vítimas deixaram de atender ligações.

“Os parentes acharam estranho, procuraram a polícia e uma viatura da Polícia Militar fez o trajeto nesta manhã em busca deles e aí encontrou vestígios do acidente”, relatou o delegado.

A perícia técnica foi acionada para investigar as causas. Contudo, a principal hipótese é que o motorista tenha perdido o controle do veículo e invadido uma área de brejo, onde o carro afundou.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros compareceu ao local para fazer a remoção do veículo e os corpos das vítimas serão encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para identificar as causas das mortes.

Fotos: Policia Civil

Crédito: Portal Rio Pardo