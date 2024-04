Com sobrecarga pela dengue, prefeitura contrata médico no PPA

Nos últimos meses, a explosão de casos de dengue em Vargem Grande do Sul sobrecarregou o atendimento em todos os serviços de saúde, desde o SUS até o convênio e particular, causando filas até mesmo para aqueles que precisavam tomar medicação e gerando o descontentamento e frustração dos pacientes e também dos colaboradores que se viram sobrecarregados, não só na Saúde Municipal, mas também no Hospital de Caridade e laboratórios clínicos.

No Posto de Pronto Atendimento (PPA), a situação chegou ao extremo e um dengário foi aberto. Desde o dia 1º de março, as pessoas com sintomas de dengue estão sendo atendidas ao lado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), na Avenida da Saudade, das 8h às 20h, todos os dias.

Ao jornal, a Prefeitura Municipal pontuou que a média de atendimento teve um aumento significativo tendo em vista a epidemia da dengue e, desta forma, a prefeitura através do Departamento de Saúde e Medicina Preventiva realizaram algumas medidas emergências. “Como a abertura da sala para atendimento de pacientes com suspeita ou confirmados de dengue em outro local, com uma equipe de enfermeiros e médico para melhorar o atendimento a população, com maior rapidez e um atendimento de qualidade e humanizado, com isso minimiza o fluxo de atendimento para a equipe do PPA durante o dia”, disse.

Ainda ressaltou que, neste período, os servidores públicos também estão pegando dengue e outras enfermidades e acabam se afastando das suas atividades. “Muitas vezes mais de um servidor ao mesmo tempo apresenta licença tratamento saúde, o que pode ocasionar algumas dificuldades momentâneas nos atendimentos até a substituição, além de ter aumentado o volume de pessoas que estão procurando atendimento no PPA. Desta forma, a prefeitura chamou mais dois profissionais de saúde que devem iniciar os trabalhos em breve”, informou.

De acordo com o explicado pela prefeitura, o PPA continua atendendo noite e dia, sendo que o local conta com atendimento de quatro médicos durante o dia e mais um médico foi contratado para unidade de atendimento aos pacientes com dengue, totalizando cinco médicos para atendimento de urgência e emergência. “Vale ressaltar que infelizmente com a chegada da dengue, todos os serviços de saúde, seja ele SUS, convênio ou particular, estão com sobrecarga”, lamentou.

Conforme o informado, as funções de equipe de enfermagem realizadas no PPA são acolhimento do paciente, verificação dos sinais vitais, pressão arterial, pulso, temperatura, realiza medicação, soroterapia, ECG, observação do paciente, testes de dengue, Covid, curativos, destro e atendimentos de urgência. Hoje em dia, segundo a prefeitura, há uma equipe de 19 auxiliares/técnicos de enfermagem e cinco enfermeiros, e a unidade tem em média cerca de 350 atendimentos por dia.