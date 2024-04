Vargem chega a 2.241 casos de dengue

Os casos de dengue em Vargem Grande do Sul continuam subindo, preocupando a população. Informações da Prefeitura Municipal dão conta que até quarta-feira, dia 27, último balanço, haviam 2.241 casos positivos da doença. Das 4.364 notificações registradas, 2.123 casos deram negativo.

A cidade entrou em Estado de Emergência de Saúde Pública em razão da Epidemia de Dengue no dia 27 de fevereiro e, desde o dia 1º de março, as pessoas com sintomas de dengue estão sendo atendidas ao lado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), na Avenida da Saudade, das 8h às 20h, todos os dias.

No atual prédio do PPA, junto ao Posto de Saúde, o atendimento aos pacientes com outros sintomas continua normalmente 24 horas por dia. A prefeitura pede que as pessoas que tiverem sintomas de dengue dentro desse horário, compareçam no novo setor destinado à doença, ao lado do SAMU (antigo setor da fisioterapia) para atendimento adequado. Após às 20h, porém, as pessoas com sintomas de dengue devem procurar o PPA. O Estado de São Paulo também decretou estado de emergência devido à doença.

Descarte irregular de lixo

Na última semana, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), na quinta-feira, dia 21, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) fez uma publicação de descarte irregular de lixo no Jardim Morumbi.

Na ocasião, um morador estava caminhando quando se deparou com os lixos descartados. No local, onde há uma placa de ‘proibido lixo e entulho’, foram jogados restos de construção, como pisos e telhas quebradas, além de itens que poderiam virar focos de dengue.

O prefeito pediu que a população se conscientize e pontuou que todos precisam lutar contra a dengue e colaborar para que os casos cessem.

Óbito pela doença foi confirmado

A prefeitura de Vargem Grande do Sul confirmou que a dengue causou a morte da jovem Mariany Aparecida Marini do Nascimento, de 24 anos, ocorrida no dia 15 de março. No dia de sua morte, ela deu entrada no Hospital de Caridade pela manhã, com sinais sugestivos de choque, e após a avaliação médica, foram realizados todos os exames e condutas necessárias emergenciais, incluindo exame de dente, o qual foi positivo e inserido no sistema CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde). Mariany era portadora de doenças autoimunes como lúpus e esclerose, fazia uso de imunossupressores e realizava tratamento na Unicamp, o que agravou seu quadro clínico, levando-a a óbito.

Região

Confira os casos de dengue na região

Aguaí – 27 casos (até 25/3)

Caconde – 91 casos (até 25/3)

Casa Branca – 448 casos (até 25/3)

Divinolândia – 9 casos (até 25/3)

Itobi – 64 casos (até 25/3)

Mococa – 909 casos e uma morte (até 25/3) – decretou emergência

São João da Boa Vista – 1.525 casos de dengue e um de chikungunya (até 25/3) – decretou emergência

São José do Rio Pardo – 234 casos e uma morte (até 25/3) – decretou emergência

São Sebastião da Grama – 78 casos (até 25/3)

