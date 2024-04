Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Fotos: Arquivo Pessoal

Faleceu Carlos Sagiorato, aos 78 anos de idade, no dia 23 de março. Deixou a esposa Aparecida Barbosa; os filhos Valdeci, João Batista, Maria e Kelen; o genro Emilton; as noras Ângela e Daniela; os netos Mateus, Matias, Guilherme, Graziele, Isabele, Micaele e Keren; o irmão Osmar e sobrinhos. Foi sepultado no dia 24 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Wagner Francisco de Souza, aos 56 anos de idade, no dia 24 de março. Deixou pai e irmãos. Foi sepultado no dia 25 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Elizabete Rios Luciano, aos 41 anos de idade, no dia 24 de março. Deixou a mãe Ivone; o marido Rodrigo Paulino; os filhos Tainá, Tauan e Vitória e os irmãos Andressa e Everton. Foi sepultada no dia 25 de março, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Devonir de Godoy, aos 68 anos de idade, no dia 26 de março. Deixou a mãe Izaura da Conceição de Godoy; a esposa Janete Aparecida Sagiorato de Godoy; os filhos Mathias, Mateus e Mariana; o genro Leandro; as noras Juliana e Daiana; os netos Braian, Pedro, Yasmim, Arthur e Guilherme e os irmãos Sônia, Marlene, Shirley, Gessy e Lúcia. Foi sepultado no dia 27 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Donizete Roberto da Silva, aos 66 anos de idade, no dia 27 de março. Deixou a esposa Maria Aparecida de Paula; os filhos Ricardo, Viviane, Alexandre e Roberto; netos e irmãos. Foi sepultado no dia 28 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Santa Aparecida de Oliveira Cassado, aos 73 anos de idade, no dia 27 de março. Era viúva de Pedro Cassado; deixa os filhos Cláudia, Alexandra e Pedro; netos; bisnetos e irmã. Foi sepultada no dia 28 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Conceição Aparecida dos Santos Silva; aos 81 anos de idade, no dia 28 de março. Viúva de José Silva; deixou os filhos Durcelene, Alex, Durceli e Rosemeire; netos; bisnetos; irmãos; tios e primos. Seu sepultamento deverá ocorrer nesta sexta-feira, dia 29 de março, às 09h00, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Marlene Aparecida da Costa Fernandes, aos 82 anos de idade, no dia 21 de março. Deixou os filhos Celso e Flávia; netos e o irmão Ovídio. Foi sepultada no dia 22 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Tobias de Araújo, aos 90 anos de idade, no dia 22 de março. Deixou a esposa Maria José; os filhos José Carlos e Arnaud; a nora Alessandra e os netos Maria Heloisa, Maria Isabela, João Vitor e José Guilherme. Foi sepultado no dia 22 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Mercedes Hipolito, aos 81 anos de idade, no dia 24 de março. Deixou as filhas Márcia, Marli, Maria Cristina e Ana Lia e netos. Foi sepultada no dia 24 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Marco Antônio de Oliveira, aos 71 anos de idade, no dia 26 de março. Deixou as irmãs Vera Lúcia e Maria Helena; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 26 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Márcia Terezinha Divito, aos 63 anos de idade, no dia 27 de março. Deixou os filhos Simone, Elias, Josiane, Willian, Raquel e Sheila; genros; noras; netos e bisnetos; sobrinhos e irmãos. Foi sepultada no dia 27 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.