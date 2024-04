Pedro dos Santos Tatoni foi o empresário do ano em 2007

Mario Poggio Jr.

Ao assistir aos jogos do Campeonato Paulista, lembramos de contrato de vulto realizado pela Gráfica “A Imprensa”, nos anos 1960

Naquela década a TV Record era uma potência e a única emissora a transmitir seus programas para nossa cidade.

O competente empresário Pedro dos Santos Tatoni firmou contrato de vulto com a rede de televisão, para confecção de tabelas dos jogos do Campeonato Paulista, patrocinadas pelas Baterias Heliar.

Recordamos que o empreendimento demandou muita liderança do industrial e dedicação de sua equipe (trabalharam inclusive em horário extraordinário) para cumprimento dos prazos, pois além da confecção havia a sua montagem que era manual.

Mas, o resultado final compensou o esforço, pois as tabelas fizeram muito sucesso.

Com referência ao senhor Pedro dos Santos Tatoni, em 1952 assumiu a gerência da Gráfica “A Imprensa”, na qual sempre aplicou sua boa visão de negócio e futuro.

Firmou salutar parceria com a Tipografia Poggio, de propriedade do senhor Waldemar Poggio, localizada em São José do Rio Pardo, de forma que nas ocasiões em que se fazia necessário, alugava máquinas por hora, imprimia os impressos, e os trazia para seu estabelecimento para dar acabamento.

Empreendedor, sempre cuidou da ampliação e modernização de seu negócio, com aquisição de novas máquinas modernas para atendimento dos clientes localizados em várias cidades da região.

Em 1975, adquiriu sua primeira impressora “off-set”, pioneira em toda região, em seguida implantou a composição gráfica “IBM” a frio, também, uma novidade para a época.

Cumpre recordar que participou da diretoria da Sociedade Beneficente Brasileira – SBB por vários anos, e em 1970, como diretor Social, promoveu grandes eventos, com apresentação de conjuntos de fama internacional (Modern Tropical Quintet, por exemplo) e o inesquecível Baile da Vitória, para comemorar a Conquista do Tricampeonato de Futebol, no México, conforme a foto que ilustra o texto, na qual aparece com o, também empresário Cássio Abrahão Dutra.

Por fim, merecidamente, em 6 de novembro de 2007, recebeu o título de empresário do ano, outorgado pelo Rotary Club.