Contribuintes podem ajudar o Hospital com guia no IPTU

Os contribuintes que quiserem, podem fazer uma doação ao Hospital de Caridade, por meio dos carnês do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU).

O objetivo é ajudar a conter o déficit orçamentário da entidade. A doação não é obrigatória e, sim, voluntária. No final do carnê, há uma folha com o valor mínimo de R$ 30,00 para a doação, mas, aqueles que quiserem, podem doar mais.

Em suas redes sociais, o atual interventor da entidade, José Geraldo Ramazotti, pede que os contribuintes ajudem a entidade.

Na publicação, Ramazzotti diz que sabia das dificuldades financeiras que a entidade passava, quando assumiu como interventor. “Principalmente pelo baixíssimo repasse do SUS. Hoje, o Hospital de Caridade atende aproximadamente 85% enfermos dependentes do SUS, muitos idosos e crianças. Precisamos da ajuda de toda sociedade: políticos, empresários e população principalmente”, disse.

“Embora tenhamos grande ajuda da Prefeitura, da Associação Setembro e outras entidades e empresários, ainda não é suficiente para atender a imensa demanda mensal, que nos causa um déficit enorme. Nosso trabalho está focado em não deixar a dívida atual crescer, proporcionar um atendimento de boa qualidade, manter nossos compromissos em dia, principalmente com salários e honorários”, completou.

O interventor pediu ajuda para o Hospital continuar salvando vidas e disse que uma forma simples de fazer isso é pagando a guia azul no carnê do IPTU. “Temos que ter nosso Hospital de portas abertas para atender desde o mais rico até o mais necessitado sem distinção. Em algum momento de nossas vidas precisamos ou iremos precisar do Hospital. Contamos com a colaboração de todos”, finalizou.