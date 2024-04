Show de R$ 280 mil

Publicado no Jornal Oficial do Município, o show da dupla César Menotti e Fabiano e sua banda na Festa da Batata 2024 custará R$ 280 mil aos cofres públicos municipais. De acordo com o Processo Administrativo n° 018/2024, a prefeitura pagará o valor à empresa Caso Marcado Shows e Eventos Ltda pela apresentação prevista para o dia 28 de julho deste ano.

Outras apresentações somam mais de R$ 450 mil para a prefeitura

A Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul pagará ainda R$ 180 mil pelo show da dupla João Bosco e Vinícius que será no dia 29 de setembro, na represa Eduíno Sbardellini, durante as comemorações dos 150 anos de Vargem. Para a mesma comemoração, a municipalidade ainda está investindo R$ 150 mil pelo show do cantor gospel Fernandinho e Banda, que será realizado no dia 15 de setembro na Praça Capitão João Pinto Fontão. A prefeitura também gastará R$ 150 mil com o show da dupla sertaneja Guilherme e Santiago e banda para a Festa da Batata 2024. O show está previsto para acontecer no dia 25 de julho, no Recinto de Exposições. Neste ano, a festa acontece do dia 25 ao dia 28 de julho e mais atrações devem ser divulgadas em breve.

2024 sem Refis

Já há alguns anos, a Prefeitura Municipal de Vargem vem adotando programas de recuperação de créditos tributários vencidos com concessão de vantagens aos contribuintes que aderirem a esse programa. É o famoso Refis, que prevê parcelamento da dívida com a municipalidade, por exemplo de conta de água, com redução ou dispensa de multas e juros. No entanto, os contribuintes em débito com a prefeitura não poderão se beneficiar desse incentivo em 2024, por conta das eleições municipais que acontecem em outubro. O parágrafo 10º do artigo 73 da Lei Eleitoral diz que, no ano das eleições, é proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto em casos de calamidade, emergência ou de programas que já estejam em execução.

Itaroti homenageado

Em seu perfil na página da rede social Facebook, o vereador Celso Itaroti Cancelieri Cerva (PSD) informou que a Câmara Municipal de Itobi irá homenageá-lo devido ao trabalho na área de segurança que tem realizado na cidade e região. Itaroti é delegado da Polícia Civil em Itobi. Conforme o informado, ele vai receber o Título de Cidadão Honorário do Município de Itobi. Em sua postagem, o ex-prefeito de Vargem Grande do Sul agradeceu aos vereadores de Itobi pela honraria e também pelo reconhecimento de seu trabalho.

Troca de Partido

O vereador Celso Itaroti Cancelieri Cerva se filiou no PSD nesta quarta-feira, dia 27. Em suas redes sociais, ele agradeceu ao presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, e ao ex-prefeito José Carlos Rossi pela receptividade no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo. Antes, Itaroti era filiado ao PTB.