O tão esperado Baile dos Anos 80 e 90 animou o público no último sábado, dia 30. O evento aconteceu na Sociedade Beneficente Brasileira (SBB), numa promoção da Sonora.

Delso Bruno Junior, o conhecido Júnior da Sonora, foi o organizador do evento. À Gazeta de Vargem Grande, ele disse que o evento atingiu todas as expectativas. “Foi uma festa muito especial pra mim, porque passei por uma cirurgia de risco há apenas 20 dias e consegui comparecer na festa. Tive uma nova oportunidade de vida, graças a Deus”, disse.

Ele comentou que a festa é realizada todo mês de outubro, mas devido a vários pedidos, o evento foi realizado em março, aproveitando o Sábado de Aleluia.

No baile, Júnior da Sonora transmitiu no telão as mensagens que recebeu de alguns artistas pelos 40 anos da Sonora. Enviaram homenagens Ray Guell, o príncipe do funk melody, Joey Restivo do grupo LINEAR, The Voice in the fashion e DJ Bobo.

Fotos: Reportagem