Pizza beneficente em prol de Dão é neste sábado

As pizzas vendidas em prol do vargengrandense Daniel Ueno, o Dão, devem ser retiradas no Centro Pastoral São Benedito neste sábado, dia 6, das 11h às 15h. As pizzas, no sabor de meia muçarela e meia calabresa, foram vendidas a R$ 35,00 cada.

Aqueles que não fizeram sua encomenda antecipadamente também podem comprar pizza neste sábado para ajudar. Basta comparecer no Centro Pastoral São Benedito das 11h às 15h.

Daniel e sua família residem há 5 anos no Japão e em setembro de 2023, ele sofreu um grave acidente de bicicleta, que lhe causou traumatismo craniano e lesão medular, resultando no diagnóstico de tetraplegia. O objetivo do evento é arrecadar fundos e ajudar nos custos da viagem de Daniel de volta ao Brasil e tratamento.

Show Beneficente é semana que vem

Um show beneficente está sendo organizado em prol do vargengrandense Daniel Ueno, o Dão. O evento acontecerá no próximo sábado, dia 13, na Sociedade Beneficente Brasileira (SBB).

Na ocasião, cinco atrações vão se apresentar de forma beneficente: Sambaí.com, Geovani Silva e Rafael, Debora Tortelo e DJ Markin Coracini.

Os ingressos podem ser adquiridos na SBB, na Body Imports, com Fran Lourenço e com Alexia Slanzi. Para mais informações, ligue (19) 99400-8588.