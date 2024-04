Na quarta-feira, dia 3, um corpo em estado de decomposição foi encontrado próximo à ponte do Rio Jaguari, por volta do meio-dia. Até o momento, o corpo ainda não foi identificado.

A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal foram acionadas na Rua Teotônio Vilela, na Vila Santa Terezinha, onde um rapaz informou que havia encontrado um corpo em avançado estágio de decomposição em uma mata.

Segundo o informou a PM, ele contou que o corpo estava dentro de um córrego no interior de uma mata ciliar de difícil acesso. Equipes da PM e da GCM foram ao local e encontraram o corpo não identificado dentro de um ribeirão.

O corpo estava sem uma parte do braço direito e a Polícia Civil foi acionada, comparecendo a investigadora Roberta e o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior.

O Instituto de Criminalística compareceu no local para os trabalhos de perícia e o corpo foi levado ao IML de São João da Boa Vista para ser identificado. O caso segue em investigação pela Polícia.

Ao jornal, o delegado informou que a pessoa encontrada não possuía identificação e estava em estágio adiantado de decomposição. Ele explicou que o local onde o corpo foi encontrado é próximo de uma clínica terapêutica e no dia 14 de março o coordenador havia registrado na Delegacia de Polícia Civil o desaparecimento de um acolhido, podendo tratar-se da mesma pessoa. O delegado relatou que foi instaurado inquérito para apurar as circunstâncias da morte.

Foto: Reprodução redes sociais