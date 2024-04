Divinolândia promoverá oficina de roteiro

O Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de Divinolândia, em parceria com o Museu da Imagem e do Som (MIS), promoverá a oficina ‘Como Escrever Roteiros Audiovisual – Técnicas de estrutura narrativa clássica’, na quinta-feira, dia 11.

De acordo com a prefeitura, a oficina será ministrada por Bruno Carneiro e oferecerá aos participantes a oportunidade de explorar a estrutura narrativa clássica, fundamental para manter uma história interessante do início ao fim. A técnica não só é amplamente utilizada na maioria dos filmes e séries atuais, mas também é aplicável em teatro, literatura e podcasts.

Durante a aula, os participantes assistirão a filmes para compreender melhor os conceitos apresentados e aprenderão como escrever roteiros baseados nessa estrutura narrativa. Bruno Carneiro, que acumula experiência em diversas áreas do audiovisual, desde direção até edição, compartilhará seu conhecimento e orientará os alunos ao longo das 4 horas de duração da oficina.

A atividade será realizada no Fundo Social de Solidariedade, situado na rua João Cabral Medeiro, n° 67, a partir das 13h, com participação gratuita e classificação indicativa para maiores de 14 anos.

Os interessados podem garantir sua vaga realizando a inscrição com o Rodrigo, na Casa do Artesão, ou através do e-mail cultura@divinolandia.sp.gov.br.