Expoflora abre inscrições para Mostra de Paisagismo e Decoração

Estão abertas as inscrições para os profissionais interessados em participar da Mostra de Paisagismo e Decoração da Expoflora 2024. O evento, em Holambra, a ‘Capital Nacional das Flores’, acontecerá em cinco finais de semana, às sextas, sábados e domingos, de 30 de agosto até 29 de setembro.

Os profissionais descritos que desejarem exibir seus projetos na maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina devem entrar em contato com a arquiteta Karina Taccola, coordenadora da Mostra, pelo telefone (19) 99100-8063 ou pelo e-mail karinataccola@gmail.com.

Contudo, os profissionais que desejam participar da Mostra de Paisagismo e Decoração da Expoflora 2024, precisam fazer suas inscrições, que são limitadas. A Expoflora informou que renomados profissionais participam do evento há anos.

“Ser expositor na Mostra de Paisagismo e Decoração da Expoflora 2024 possibilita o fechamento de novos negócios, estar na mídia diante da grande cobertura dos principais órgãos de divulgação do país, possibilidade de extensão de permanência no espaço para o Natal de Holambra, ter a propagação dos trabalhos nas redes sociais da Expoflora e o trabalho visto presencialmente por milhares de visitantes, inclusive do exterior”, disse.

A Mostra de Paisagismo e Decoração da Expoflora 2024 ocorre em dezenas de ambientes, em espaços distintos, com a finalidade de tornar visível e patente o quanto é possível e agradável conviver em um ambiente cercado de flores e plantas ornamentais.

A montagem dos espaços deve estar pronta antes da abertura da Mostra de Paisagismo e Decoração 2024 para o público, que acontecerá simultaneamente com a Expoflora 2024, no dia 30 de agosto, para a coletiva de imprensa exclusiva e produção de fotos para divulgação.

Expoflora 2024

Os ingressos promocionais a R$ 30,00 continuam sendo vendidos até 15 de maio, pelo site https://expoflora.com.br/ingressos-2024/.

O ingresso da Expoflora garante a entrada no evento e acesso às seguintes atrações: Exposição de Arranjos Florais, Mostra de Paisagismo, Danças Típicas Holandesas, Chuva de Pétalas, Parada das Flores, Shopping das Flores, Jardins, Museu Histórico Cultural de Holambra, Fazendinha, Shows ao Vivo e Fanfarra.

O espaço da festa tem área total de 250 mil m², com área de circulação de 108 mil m². A capacidade é de recepcionar 25 mil visitantes por dia e o estacionamento pode receber até 5 mil veículos.

Tem direito a meia-entrada: Estudantes (alunos da educação básica e ensino superior), Idosos (60 anos completos ou mais), Pessoas com Deficiência (PcD) e seus acompanhantes, Jovens de baixa renda de 15 a 29 anos, Professores e Profissionais das escolas das redes Estaduais e Municipais de São Paulo (Diretores, Coordenadores Pedagógicos, Supervisores e Titulares de Cargos do quadro de apoio das escolas das redes estadual e municipais). Crianças com até 5 anos têm isenção na entrada da Expoflora.

Ingresso Solidário: O Ingresso Solidário garante as mesmas atrações que os outros tipos de ingresso e não necessita levar mais nada no dia (não é necessário fazer doação de alimento). Parte do valor do Ingresso Solidário será destinado a instituições de caridade e qualquer pessoa pode adquirir esse tipo de ingresso. O visitante pode adquirir antecipadamente seu ingresso, também através do site https://expoflora.com.br/ingressos-2024/.

Fotos: Divulgação