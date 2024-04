Rotatória na Avenida Bolonha pode custar R$ 2 milhões

Uma rotatória será construída na Avenida Antônio Bolonha. A informação foi confirmada nas redes sociais do prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) em fevereiro. Para a obra, foram desapropriadas partes de três terrenos, devido à falta de espaço para a construção da rotatória no local.

À Gazeta de Vargem Grande, a Prefeitura Municipal informou que a desapropriação de parte dos três lotes ficou em R$ 433.908,81. Para a obra, foi desapropriada parte do lote 1 da quadra E, no Jardim Paraíso II, com área total a ser desapropriada de 99,22 m² de propriedade, área avaliada em R$ 120.026,36. Foi desapropriada parte do lote 2 da quadra E, no Jardim Paraíso 2, uma área de 209,18 m², área avaliada em R$ 271.253,78. Ambos terrenos eram de propriedade de José Valtencir Vanço.

Também passou por desapropriação parte do lote 4 da gleba B, de frente para a Via Expressa Antônio Bolonha, esquina com a Rua dos Paulistas, no Parque Industrial II, com área total a ser desapropriada de 34,56 m². A área, de propriedade de Espólio de Huber Braz Cossi, foi avaliada em R$ 42.628,67.

O processo de desapropriação e negociação seguiu os trâmites do Decreto Lei nº3.365, de 21 de junho de 1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública. De acordo com a prefeitura, foi realizada uma negociação junto aos proprietários levando em consideração o valor definido em um laudo feito por um perito contratado pela Prefeitura Municipal conforme exigência da legislação em vigor.

A obra será realizada através do Desenvolve – SP, um programa de crédito, e da Agência de Fomento do Estado de São Paulo. O orçamento da obra, no entanto, está sendo finalizado e os prazos de início e término estão sendo verificados para proceder o processo licitatório.

A prefeitura ressaltou que, localizada no cruzamento da Via Expressa Antônio Bolonha com a Rua dos Paulistas, a rotatória tem a função de organizar e direcionar o trânsito, permitindo maior segurança aos usuários evitando assim os inúmeros acidentes graves que ocorrem na região. “Neste caso, a rotatória além de garantir com eficiência a circulação de veículos, trará maior segurança aos pedestres e ciclistas que ali circulam através da execução de uma adequada sinalização viária horizontal e vertical”, disse.

Moradores pedem solução para acidente

Sem uma segunda rotatória do local, a Avenida Antônio Bolonha acaba sendo palco de inúmeros acidentes, inclusive com vítimas fatais, devido aos retornos realizados nos canteiros centrais. Sempre que um acidente ocorre no local, os moradores voltam a pedir o fechamento dos canteiros centrais e uma solução para o problema.

Em maio do ano passado, o acidente que tirou a vida de Anderson Corsi, de 32 anos, chocou a cidade e os moradores retornaram o assunto. Na sessão da Câmara Municipal, o vereador Gláucio Santa Maria Gusman (União Brasil) abordou o tema e solicitou ao Departamento de Serviços Urbanos e Rurais (DSUR) e ao Departamento de Segurança e Trânsito (Desetran) que os canteiros centrais da Avenida Antônio Bolonha sejam fechados, devido aos inúmeros acidentes que já aconteceram no local.

No acidente, Anderson dirigia uma motoclicleta e, quando o carro que estava no mesmo sentido fez uma conversão, Anderson foi atingido e socorrido em estado grave ao Hospital de Caridade. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, deixando sua esposa e dois filhos pequenos. Após o acidente de Anderson, foram instaladas nos canteiros centrais placas proibindo a conversão.

Estudo teve início no ano passado

Em julho do ano passado, a Gazeta de Vargem Grande entrevistou o diretor do Desetran, Rogério Bocamino, que informou que existe a ausência de uma segunda rotatória para o acesso ao Jardim Paraíso e ao bairro Santa Terezinha. Disse que se o acesso à Rodoviária for fechado, por exemplo, criará uma situação no trânsito ainda pior, levando inclusive um número maior de acidentes.

“Nas aberturas menores, existem placas de proibido a conversão. O fator principal é a obediência da sinalização pelos motoristas, muitas vezes observamos que os acidentes de trânsito ocorrem pela desobediência das normas de trânsito, como realizar conversão em local proibido. Muitos acidentes acontecem quando alguém descumpre uma norma de trânsito, o motorista que não seguiu as normas muitas vezes acaba atingindo outro motorista, pedestre e ciclistas que estão cumprindo essas normas”, disse.

Segundo o informado na época pelo diretor do Desetran, Rogério, a Prefeitura Municipal desde o começo de 2023 estava desenvolvendo um projeto para construção de uma rotatória onde está o semáforo, hoje, em frente ao Estádio Municipal Dudu Ramão, embora o espaço ali ainda seja pequeno para fazer uma rotatória na dimensão necessária.

O diretor adiantou que para realização dessa obra será necessário pegar parte da frente do Estádio Dudu Ramão como também realizar uma desapropriação de um terreno no Jardim Paraíso II, o que foi feito pela prefeitura no início deste ano. Além disso, Rogério também disse na época que seria necessária a mudança de postes, tubulação de água, tubulação de esgoto, entre outros procedimentos.

Na ocasião, Rogério apontou que o projeto estava praticamente concluído. “O problema é que para viabilizar isso a prefeitura precisa de aproximadamente R$ 2 milhões, recurso este que a prefeitura não possui no momento. Então temos que buscar esse recurso e a prefeitura está trabalhando para conseguir esse recurso para viabilizar a realização dessa obra”, disse em julho.

De acordo com o pontuado pelo diretor do Desetran, quando a rotatória for construída, todos os acessos da Avenida Antônio Bolonha poderão ser fechados, pois haverá duas rotatórias que permitirão uma conversão segura. “Mas é claro que estamos falando isso antes da construção da rotatória, pois mesmo quando fechar todas as entradas e fazer essa rotatória se houver desobediência das normas de trânsito há uma grande possibilidade de ainda acontecer acidentes no local. O que precisamos na verdade é de conscientização por parte dos motoristas, pois a maior parte dos acidentes acontece por imprudência”, finalizou.

Moradores opinam

O jornal fez uma publicação sobre o tema para saber a opinião dos leitores e internautas sobre a nova rotatória que será construída. Nos comentários, muitos internautas se mostraram favoráveis à rotária. Alguns, no entanto, deram outras ideias, como instalar radares de velocidade, câmeras ou até mesmo lombadas altas ou eletrônicas.

Fotos: Arquivo Gazeta