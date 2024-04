Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Luiz Gabriel Alves de Souza, aos 20 anos de idade, no dia 6 de abril. Deixou os pais Giovana Aparecida Cristensen e Valdir Fernandes de Souza; a irmã Lauani; tios; primos e avôs. Foi sepultado no dia 7 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Carlos Alberto Bezerra da Silva, aos 54 anos de idade, no dia 7 de abril. Deixou a esposa Adriana Gimenes; a filha Bianca; o genro Felipe; os irmãos Penha, Álvaro, Aparecida, Paulo, Margarida, Antônio, Maria Lúcia, Eugênio; cunhados; cunhadas e sobrinhos. Foi sepultado no dia 7 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Donizete Miguel, aos 49 anos de idade, no dia 7 de abril. Deixou os filhos Letícia e Gustavo; os irmãos Roberto, Ana Lúcia, Cláudio, Natalina e Regina; a cunhada Márcia e os cunhados Antônio e Aparecido e sobrinhos. Foi sepultado no dia 8 de abril, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Everton Charles Luciano, aos 32 anos de idade, no dia 8 de abril. Deixou a mãe Ivone Claudiano; a esposa Luana Macarini; os filhos Davi e Luara; a irmã Andressa e sobrinho. Foi sepultado no dia 9 de abril, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Martinho de Sousa, aos 62 anos de idade, no dia 9 de abril. Deixou a esposa Ana Rosa Sanches de Souza; os filhos Samara, Miguel, Simone, Maria Eduarda, Luís Gustavo – era pai também de Marcos já falecido. Deixou também genros; noras; os netos Isadora, Henrique, Miguel Augusto, Felipe e Rafael; os irmãos Regina, Aparecida, Cláudio José, João Carlos e Antônio e sobrinhos. Foi sepultado no dia 10 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Orminda Tardelli de Souza, aos 73 anos de idade, no dia 10 de abril. Deixou o marido Batista de Souza; as filhas Daniela, Sandra, Sueli, Rose e Ana; os genros Sérgio, Fernando e Ricardo; netos; bisnetos; os irmãos Maria, Neide, Norma e Sebastião e sobrinhos. Foi sepultada no dia 11 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Carlos da Silva, aos 72 anos de idade, no dia 10 de abril. Deixou irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 11 de abril, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Luiz Fernando Fontão Longo, aos 70 anos de idade, no dia 9 de abril. Solteiro; deixou o irmão João Manoel; a cunhada Sueli; e os sobrinhos Gabriela, Carolina e Luís Henrique. Foi sepultado no dia 11 de abril, no Cemitério da Saudade.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Luciane Cristina Mafra Nogueira, aos 49 anos de idade, no dia 3 de abril. Deixou o marido Sebastião dos Reis Nogueira; os filhos Bruno, Natali, Lidiane e Marcos e netos. Foi sepultada no dia 4 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Antônia Neves Cândido, aos 88 anos de idade, no dia 4 de abril. Deixou os filhos Orivaldo, Carlos, Norma, Edvaldo, César, Fernando, Marco, Paulo e Eliandro; noras; genros; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 4 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Ana Marília da Silva Vieira, aos 75 anos de idade, no dia 5 de abril. Deixou as filhas Ana Paula, Juliana e Elaine e netos. Foi sepultada no dia 6 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Osair Gimenes, aos 81 anos de idade, no dia 7 de abril. Deixou a esposa Maria José Gimenes; os filhos Luiz Fernando; Osair Francisco e Marco Henrique; noras; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 7 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Valdenei da Silva, aos 61 anos de idade, no dia 7 de abril. Deixou a mãe Therezinha M. da Silva; a esposa Jane Cristina; a filha Dafne; irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 8 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Osmarina Roberto Luz, aos 66 anos de idade, no dia 7 de abril. Deixou os filhos Athos, Wesley e Júlio; noras e neto. Foi sepultada no dia 8 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Marcos Antônio de Andrade Souza, aos 66 anos de idade, no dia 10 de abril. Deixou a esposa Roseli Paganini; os filhos Rafaela e Francisco. Foi sepultado no dia 10 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Matias Siqueira, aos 90 anos de idade, no dia 10 de abril. Deixou os filhos Marcelo e Matias; netos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 12 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.