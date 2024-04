Dia D da vacinação contra a gripe é hoje

A vacinação contra a gripe teve início em Vargem Grande do Sul para grupos prioritários em todas as Unidades de Saúde. O Dia D da vacinação contra a gripe influenza H1N1 será realizado neste sábado, dia 13, das 8h às 16h em todas as Unidades de Saúde.

O público alvo da vacinação contra a gripe é crianças de seis meses a seis anos incompletos, pessoas acima de 60 anos, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades, imunossuprimidos, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores da área de saúde e educação, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso.

Durante o Dia D, também será realizada a atualização da carteirinha de vacinação para as crianças de seis meses a seis anos incompletos, somente nas salas de vacina no Posto da Vila Polar, do Jardim Dolores e no Centro de Saúde ao lado do Hospital.

A Prefeitura Municipal ressaltou que a gripe é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. “Ela é provocada pelo vírus da influenza e tem grande potencial de transmissão. O vírus se propaga facilmente, levando a casos leves, mas, também, a casos graves, que aumentam as taxas de hospitalização e provocam a morte de pessoas mais vulneráveis à doença”, disse.

“A vacinação é a forma mais eficaz de prevenir a gripe e proteger as pessoas com maior risco de desenvolver complicações. A vacina é segura, evita casos graves e óbitos por gripe”, completou.

A vacinação está acontecendo em todas as Unidades de Saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h. Para ser vacinado, basta levar seu CPF, cartão do SUS e carteira de vacinação. A prefeitura pontuou que a apresentação dos documentos é indispensável para a vacinação.

Foto: Divulgação