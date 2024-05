Gazeta informa falecimentos

Faleceu o empresário Joaquim Elídio da Silva, aos 83 anos de idade, no dia 4 de maio. Sr. Joaquim foi proprietário da empresa Vartru Estruturas Metálicas, por 30 anos em nossa cidade, gerando muitos empregos. Deixou a esposa Seleni Nogueira da Silva, os filhos Ângela e Tiago, o genro vereador Serginho; os netos Wilian, Jaqueline e Michele; os bisnetos Joaquim, Francisco, Ana Luzia e Pedro. Foi sepultado no dia 5, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Anacleta Maria Corsi, aos 80 anos de idade, no dia 6 de maio. Viúva de Ozair de Oliveira Corsi; deixou o filho Ademir; os enteados Edgar, Edson e Almir, a nora Thais; netos; bisnetos e os irmãos João, José Luciano, Geraldo e Paulinho. Foi sepultada no dia 7 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Célia Brandão, aos 79 anos de idade, no dia 9 de maio. Deixou o marido José Ferreira Brandão (Furacão); os filhos José Roberto, Élida de Cássia, Josemara, Ledamar, Heloisa, Celso e Francisco; os genros Luís Celestino, José Roberto, José Márcio e José Carlos; as noras Rosecler, Fernanda, Lusiane e Ana Maria; netos; bisnetos e tataranetos. Foi sepultada no dia 10 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Valter Aparecido da Costa, aos 77 anos de idade, no dia 9 de maio. Deixou a esposa Maria Madalena Vieira da Costa; os filhos Emerson, Eber, Elias, Elias, Edna e Ednéia; genros, noras; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 10 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Judith Nazareth do Couto, aos 90 anos de idade, no dia 10 de maio. Era viúva de Antônio Felix do Couto; deixou os filhos Maria, Terezinha, Divina e Antônio Carlos; genros; noras; netos; bisnetos; o irmão Miguel e sobrinhos. Foi sepultada no dia 10 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Alice do Carmo Teodoro, aos 90 anos de idade, no dia 10 de maio. Seu sepultamento deverá ocorrer neste sábado, dia 11 de maio, às 10h, no Cemitério da Saudade.

Fotos: Arquivo Pessoal

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Teresinha Bortoloto Périco, aos 76 anos de idade, no dia 29 de abril. Foi sepultada no dia 29 de abril, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Benedicta Moreira Brandi, aos 84 anos de idade, no dia 3 de maio. Foi sepultada no dia 4 de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Guilherme Perussi Ferreira, aos 30 anos de idade, no dia 4 de maio. Foi sepultado no dia 5 de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Benedita Marcelina Trevizan, aos 70 anos de idade, no dia 5 de maio. Foi sepultada no dia 6 de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Maria de Lourdes Scapin Dizero, aos 83 anos de idade, no dia 3 de maio. Deixou o filho Luiz Francisco; a nora Cláudia; os netos Stefani, Stella e Bárbara; a bisneta Luísa e os irmãos Conceição e Valdomiro. Foi sepultada no dia 4 de maio, no Cemitério Municipal de Lagoa Branca.

Faleceu Paulo Roberto Oliveira, aos 65 anos de idade, no dia 5 de maio. Deixou os filhos Juliana, Paulo, Caio, João, Julia, Joana e José e os irmãos Nélio Neli e Rosa Maria. Foi sepultado no dia 6 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Andrea Bonvino Pelegrini, os 41 anos de idade, no dia 7 de maio. Deixou os pais Eliana Coracini e Paulo Aluisio e a irmã Camila Pelegrini. Foi sepultada no dia 8 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Tânia Maria de Paiva Tessitore, aos 72 anos de idade, no dia 8 de maio. Deixou a mãe Beatriz de Paiva Genes; o marido Antônio Luiz Tessitore; os filhos Erica, Rafael, Andrea e Arthur; genros; noras e netos. Foi sepultada no dia 9 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Neli Bueno Moni, aos 81 anos de idade, no dia 9 de maio. Deixou o marido Francisco Moni; os filhos Francisco e Luiz; noras; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 9 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Vencenor Zanelli, aos 85 anos de idade, no dia 9 de maio. Deixou a irmã Maria Inês. Foi sepultado no dia 10 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.