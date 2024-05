Escola realiza projeto sobre profissões para os alunos

A Polícia Militar participou de um projeto especial com a EMEB Darci Troncoso Peres de Carvalho, no início do mês.

O projeto, denominado Conhecendo as Profissões, foi desenvolvido pelas professoras Ana Virginia de Freitas, Elisangela Dotta Benini e Pri Melo Murarolle. O objetivo do projeto é apresentar diversas profissões aos alunos.

A primeira participação foi do segurança Alef. Ele mostrou vários equipamentos aos alunos, como de primeiros socorros e de proteção.

A segunda palestra foi com o Corpo de Bombeiros. Os alunos puderam conhecer o caminhão e mais sobre a profissão dos bombeiros.

A terceira palestra foi com a Polícia Militar. Os policiais militares Leite e Silas falaram sobre o trabalho da PM, apresentaram equipamentos e deram dicas para a criançada.

fotos: Reprodução Facebook EMEB Darci