Colégio Vitória promove campeonato de programação

Aconteceu no Colégio Vitória a segunda edição de um campeonato de programação de jogos, o Star Coders. O objetivo principal da atividade foi levar os alunos a refletirem sobre um tema social e ambiental e desenvolver uma solução através de um jogo, utilizando os conceitos aprendidos nas aulas de pensamento computacional. Neste ano, o tema foi o acesso a saneamento básico e higiene adequados para todos.

Durante a maratona, que resultou em duas semanas, os alunos tiveram que fazer pesquisas, entrevistas e coletar o máximo de informações sobre o tema para elaborar o Design Thinking. Com a solução em vista, as equipes tiveram de desenvolver um jogo que consistia em conscientizar as pessoas sobre a importância de se cuidar e preservar o acesso à água para todos.

Na final, os alunos tiveram de elaborar um Pitch, uma breve apresentação sobre a solução criada com intuito de vendê-la para a banca de jurados, composta pela diretora do Departamento de Cultura e Turismo Márcia Iared, a professora e coordenadora Marineusa Ribeiro e o professor e escritor Luis Fabrício Mendes (Goldfield).

A diretora de Cultura Márcia falou sobre o projeto. “Trabalhei dando aulas há muitos anos no curso de magistério onde o principal trabalho era exatamente a questão da importância de ensinar a pensar, a criar e sobretudo a se expressar. Eu acho que uma criança que enfrenta essas oportunidades nunca mais volta para a casa a mesma, ela sempre subiu um degrau em sua experiência.” disse.

Para o professor e autor Luis Fabrício Mendes, essa foi uma iniciativa fantástica para os alunos. “Eles estão inseridos no mundo dos jogos, é uma coisa que eles gostam muito e o desenvolvimento do Star Coders estimula a criatividade, o pensamento lógico, a comunicação, então foi uma experiência muito completa para eles”, comentou.

A professora e coordenadora Marineusa também falou sobre o campeonato de programação. “Nós vivemos em um momento onde colocar o aluno para atuar como protagonista da sua aprendizagem faz toda a diferença. Eu acredito que essa experiência, além de ser significativa na vida desses alunos, fez de fato que a aprendizagem acontecesse.” diz Marineusa.

As equipes vencedoras tiveram como prêmio rodízio de pizza e uma tarde no boliche.