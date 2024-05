Inaugurada Creche Profª Rosa Aguilar Cortez

Um bom público prestigiou a inauguração da Creche Municipal Profª Rosa Aguilar Cortez nesta sexta-feira, dia 10, localizada no Jd. Paraíso II. Estavam presentes várias autoridades municipais, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), o vice Celso Ribeiro (Republicanos), a presidente da Câmara Danutta Rosseto (Republicanos), o diretor de Obras e Serviços da Fundação Para o Desenvolvimento da Educação (FDE), Vinícius Faraj, a diretora de Educação Renata Taú Bocamino, a responsável pela creche, professora Fernanda Delalíbera Chaves, vereadores, familiares da homenageada e convidados.

Após o Hino Nacional e o de Vargem Grande do Sul, foi lida a biografia da Profª Rosa e várias autoridades presentes fizeram uso da palavra. Em nome da família da professora que deu nome à creche, falou o seu filho, dr. José Alberto Aguilar Cortez. Houve então a entrega de vários buquês de flores a membros da família de dona Rosa, às responsáveis pela condução da creche e da construção do prédio.

O artista Lucas Buzato interpretou a música Granada em homenagem à família de descendência espanhola e houve a entrega de uma placa pelo prefeito Amarildo ao desembargador Antônio Celso Aguilar Cortez, filho da homenageada.

As novas instalações e seus funcionários foram abençoadas pelo padre Gilberto do Prado e pelo pastor Márcio Rodrigues Canato. Foi então descerrada a foto da Profª Rosa Aguilar Cortez e as referidas placas de inauguração com a presença dos familiares e autoridades.

Após, foi servido a todos os presentes salgadinhos e refrigerantes e todos puderam conhecer as novas instalações do prédio que deverá atender aproximadamente 100 crianças moradoras dos bairros Paraíso I, Paraíso II, Jd. Iracema e Santa Terezinha e demais endereços próximos ao local.

Fotos: Reportagem

Inauguração da Creche Municipal professora Rosa Aguilar Cortez

Prof. Dr. José Alberto Aguilar Cortez

CRECHE: “Instituição pública de assistência social que, durante o dia, abriga e alimenta crianças geralmente pobres e de pouca idade cujos pais são carentes e/ou trabalham fora”.

A família da Professora Rosa Aguilar Cortez agradece ao prefeito Amarildo Duzi Moraes e aos vereadores que tiveram a sensibilidade de dar o nome da nossa mãe a uma creche. Ela sempre trabalhou fora e sabia como era difícil deixar os filhos pequenos em casa para se dedicar, com amor e competência, à sua profissão de educadora. Ela direcionava, principalmente aos alunos mais humildes, a atenção e o respeito que mereciam pelo sacrifício de superarem as dificuldades enfrentadas para chegarem ao Benjamim Bastos. Filha de imigrantes espanhóis, ela também já tinha enfrentado percalços semelhantes àquelas crianças que precisavam de futuro melhor. Portanto, ela era uma esperança para os pequenos que encontravam, na sala de aula, a “creche” que acolhia, educava e as devolvia para as famílias com esperanças renovadas. A profa. Rosa Aguilar Cortez, era sensível e sabia distinguir as diferenças naturais em classes heterogêneas onde a velocidade de assimilação do aprendizado tinha relação direta com fatores socioeconômicos e com os raros estímulos no ambiente familiar. Ela estimulava a leitura com histórias que faziam brilhar os olhos dos seus filhos e dos seus alunos. O livro “Eu Sou Pelé”, que o jornalista e escritor Benedito Ruy Barbosa ajudou Edson Arantes do Nascimento escrever, era o que, por motivos óbvios, mais despertava o interesse dos alunos. Se a escola era o abrigo para os mais necessitados, as salas de aulas eram as creches e as professoras eram a luz que atraia as crianças e iluminava os seus sonhos. Quantas professoras tivemos no Benjamim Bastos e nas outras escolas de Vargem Grande do Sul, que nunca abdicaram da sua missão de educar com ternura maternal? Que todas se sintam homenageadas e que os seus filhos também se sintam orgulhosos, como nós estamos, pela dádiva de serem frutos das luzes que davam vida às escolas.

Quem era a professora Rosa Aguilar Cortez

Depoimento do sobrinho Dirceu Cortez, empresário, hoje residente no Distrito Federal:

“Espanholinha arretada, pequenininha, mas de muita valentia que a todos fazia tremer na hora da bronca. Era uma baixinha poderosa, cheia de amor, uma mãezona. Passei um período escolar na sua casa e acabei sendo seu aluno. Que ano maravilhoso de minha vida e como foi importante para a formação do meu caráter. Foi nesse período que ganhei minha segunda família, que amo muito. TIA ROSA, tudo que fizerem em sua homenagem é, ainda, pouco pelo muito que fez pelas gerações de jovens vargengrandenses. A você, querida TIA, minhas vibrações de AMOR”.

Depoimento da Profa. Dra. Maria de Fátima Della Torre Sproesser, filha dos primos Adhemar Della Torre e da professora Yedda Arlette Antonialli Della Torre:

“Merecida homenagem. TIA ROSA era mulher inteligente, amorosa, dedicada, dinâmica e cheia de sabedoria que carregou consigo, para sua carreira, essas virtudes tão generosamente cultivadas por ela. Minha mãe sempre dizia que a TITIA ROSA era um “dínamo na educação”. Era mesmo! Insubstituível em sua devoção à educação. Nós tivemos o privilégio de conviver com a TIA ROSA. Sabe, José Alberto, quando a mamãe faleceu, foi ela quem ajudou, a meu irmão e a mim, a cuidarmos das coisas junto à Secretaria Estadual da Educação. Foi um apoio valioso. Temos muito orgulho da herança moral, intelectual e afetiva que a TIA ROSA nos legou como família onde muitos de nós somos educadores.

O Rotary Club de Vargem Grande do Sul, à época presidido pelo advogado José Pedro Cavalheiro, homenageou a Profa. Rosa Aguilar Cortez. Na foto o emocionado discurso de agradecimento da homenageada.