Iniciativa arrecada mais de uma tonelada de ração e outras doações para o RS

Mais uma mobilização em Vargem Grande do Sul para ajudar as vítimas dos temporais que afetam o Rio Grande do Sul há duas semanas, conseguiu arrecadar muita água, roupas, alimentos, cobertores, alguns colchões e mais de uma tonelada de ração para animais, como cães e gatos. Também foram arrecadados caixas de transporte de animais e outros utensílios para o trato com os bichinhos.

A ação, uma iniciativa da Garras Resort, reuniu voluntários e sensibilizou muita gente na cidade que se prontificou a levar as doações ao ponto de coleta e auxiliou no carregamento dos veículos. As doações já foram encaminhadas ao Rio Grande do Sul, onde serão distribuídas às organizações que estão trabalhando ativamente no atendimento das vítimas e no suporte aos voluntários e agentes que atuam no resgate e cuidados com os moradores e animais afetados pelo desastre.