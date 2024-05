No sábado haverá peça de teatro na Casa da Cultura

A Casa da Cultura recebe o teatro Myrna Solta os Bofes, no próximo sábado, dia 18, às 20h. O evento, com o ator Nilton Bicudo, tem a entrada gratuita.

A peça é uma parceria entre a APA e o Circuito Cultural, do Ministério da Cultura e Economia Criativo do Estado de São Paulo. Os ingressos são limitados e devem ser retirados na Casa da Cultura, à Rua Major Corrêa, nº 505, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 13h às 17h. A classificação indicativa é 12 anos.

No teatro, Nilton Bicudo apresenta um monólogo de comédia. O ator é reconhecido por trabalhos como o filme “Os Farofeiros”, e também esteve no elenco da novela “Todas as Flores”, exibida em 2023.

O Circuito Cultural é uma iniciativa do Estado, que visa ações e eventos culturais para os municípios. Esta é a primeira de quatro atrações que virão para Vargem Grande do Sul nos próximos meses.

Para mais informações, ligue (19) 3641-6199 ou presencialmente no Departamento de Cultura.

