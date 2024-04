Caminhada em prol do autismo reuniu 100 pessoas

Uma caminhada em prol da conscientização do autismo foi organizada pelo Núcleo Desenvolver, no último sábado, dia 6. Essa foi a primeira caminhada realizada sobre o tema em Vargem Grande do Sul e contou com a presença de cerca de 100 pessoas.

O ponto de encontro da caminhada foi a Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz, às 8h30. Com faixas e bexigas, os participantes seguiram pela Rua do Comércio até a Praça Washington Luiz.

O Dia Mundial da Conscientização do Autismo, data definida em 2007 pela Organização das Nações Unidas (ONU), foi celebrado no dia 2 de abril, com o objetivo de chamar a atenção para a importância de conhecer e tratar o autismo.

A empresa Núcleo Desenvolver foi fundada por Daiane Passoni, psicóloga e analista de comportamento. A ideia do evento surgiu através do trabalho que a empresa já vem realizando com crianças autistas, no intuito de levar a informação sobre o tema a diversos públicos.

À Gazeta de Vargem Grande, Daiane disse que o evento contou com a participação de cerca de 100 pessoas, entre clientes da clínica e famílias de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA). Alguns vereadores e políticos também participaram do movimento.

“A caminhada da conscientização foi o primeiro evento da cidade em prol à causa do autismo, e o principal objetivo deste evento é levar informação para a sociedade. É nosso dever como cidadãos compreender e acolher pessoas que estejam no Espectro Autista, pois, precisamos ir além da fala em inclusão, precisamos vivenciá-la”, comentou.

Ao jornal, Núcleo Desenvolver agradeceu a todos os patrocinadores e empresas parceiras pelo apoio na realização da caminhada em prol da conscientização do autismo e também a todos que prestigiaram o evento e apoiaram a causa, que é tão importante.

Fotos: Reportagem