Inaugurado novo espaço da Cultivar Jardins & Cia

Inaugurada nesta quarta-feira, dia 17, na Rua Santana, nº 783, próxima ao Supermercado Estrela, a loja da Cultivar Jardins & Cia é o resultado do trabalho da família do casal Carlos Alberto e sua esposa Patrícia, que juntamente com os filhos Raul, Diogo e Sara Eloá, se dedica ao segmento de floricultura e paisagismo, ramo que vem se expandindo cada vez mais no Brasil.

A primeira loja da família era situada na Rua Hermenegildo Cossi, na Vila Polar, mas depois de um ano de funcionamento, tornou-se pequena pela grande procura dos seus clientes, o que levou os proprietários a buscarem um novo local e expandir o empreendimento.

Com estrutura coberta e um amplo terreno, que permite melhor organização e exposição das plantas e flores, a Cultivar Jardins & Cia também oferece aos seus clientes toda a linha de substrato, vasos, decorações e manutenções de jardins. No local amplo, os consumidores também têm espaço para estacionarem seus veículos.

O novo local vale uma visita para quem aprecia plantas e jardins e os proprietários convidam seus clientes e amigos para conhecerem as novas instalações, conversarem sobre flores, jardins e paisagismo e tomar um café amigo.

Fotos: Reportagem