Inscrições para o Baile da Rainha abrem amanhã

As inscrições para participação no Baile da Rainha 2024 de Vargem Grande do Sul, concorrendo à Rainha, 1ª Princesa, 2ª Princesa e Madrinha serão abertas nesta sexta-feira, dia 19, às 8h.

O Baile da Rainha está sendo organizado pela Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana e acontecerá no dia 8 de junho, um sábado, às 20h, na Sociedade Beneficente Brasileira (SBB).

Após a escolha da Rainha, André e Thiago e Banda se apresentarão na SBB, agitando o público presente com o melhor do sertanejo. Os ingressos serão vendidos em breve.

Segundo o informado, as inscrições serão limitadas e seguem até o dia 30 de abril, às 23h59, de forma online pelo link https://forms.gle/gANGNkkjJpHDgnBc7. Presencialmente as inscrições podem ser feitas na Biblioteca Municipal Victor Lima Barreto, das 9h às 11h e das 13h às 16h.

Inscrições

As candidatas devem ter entre 18 e 30 anos de idade e residência fixa no município.

Para a inscrição, os documentos necessários são RG, CPF, comprovante de endereço e o envio de uma foto de boa qualidade, em formato vertical, para um número de WhatsApp que será informado no ato da inscrição presencial ou através de link de acesso na inscrição online. Para tirar dúvidas, basta ligar para o telefone (19) 3641-7614.

As quatro classificadas no ano de 2023 não poderão concorrer novamente aos títulos deste ano. Também não podem concorrer novamente aos títulos, as candidatas que foram vencedoras três vezes nos anos anteriores, independente de qual título receberam.