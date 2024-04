Vendia crack em quadra e foi detido

Um rapaz foi preso por tráfico de drogas na quadra poliesportiva que liga a Cohab 3 e o Jardim Dolores, na quarta-feira, dia 17, por volta das 5h. A Polícia Militar estava patrulhando pelo local.

Os policiais viram que um rapaz estava sentado em um dos bancos de alvenaria no interior da quadra, onde foi constatado que ele segurava o celular com uma das mãos e com a outra ele soltou algo ao chão.

Ele foi abordado, sendo um rapaz já conhecido nos meios policiais pelo tráfico de drogas. Com ele, foram encontrados R$ 180,00 e 14 pedras de crack. Os policiais verificaram que o que ele jogou no chão eram duas pedras de crack.

Questionado, confessou que estava no local para vender crack. Foi dada voz de prisão e ele foi apresentado no Plantão Policial de São João da Boa Vista. O rapaz foi encaminhado à Cadeia Pública.

Foto: Polícia Militar